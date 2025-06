Rubano un cane e scappano, è caccia ai ladri

Si sono ‘premurate’ di portarla dal veterinario, per cercare di capire a chi appartenesse e sostenendo di averla recuperata poiché in stato di abbandono. Quando la veterinaria ha fornito loro le indicazioni ‘contenute’ nel microchip hanno affermato che avrebbero contattato il proprietario dell’animale ma, poco dopo, sono sparite col cane. A lanciare l’allarme è una veterinaria modenese, la dottoressa Renata Passalacqua alla quale le presunte ladre si sono rivolte lo scorso lunedì. Parliamo di tre giovani tra i 20 e i 30 anni di Bondeno, nel ferrarese, che si sono presentate nell’ambulatorio della veterinaria, a Modena con il cane al guinzaglio, un amstaff femmina di nome Zoe. "Mi hanno spiegato di averlo trovato sabato pomeriggio a Bondeno, dicendomi di averlo soccorso, palesemente convinte dell’abbandono e di uno stato di maltrattamento dell’animale. Si trattava però di un cane in salute. Ho contattato il proprietario per segnalare che il cane era stato trovato e il signore mi ha autorizzato a lasciare alle ragazze il suo telefono. Il problema è che le giovani sono sparite con il cane". Ieri i carabinieri si sono recati nell’ambulatorio per raccogliere la segnalazione. Nel frattempo il proprietario del cane ha sporto denuncia.