Rubano un segnale stradale. Bloccati in auto con il cartello

Hashish e cacciavite nascosto, controlli dei Carabinieri ai lidi. Il 25 aprile scorso, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno svolto mirati controlli nelle località di Porto Garibaldi, Lido delle Nazioni e Lido di Spina, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Durante le operazioni in via Ugo Bassi, a Porto Garibaldi, un soggetto che si aggirava tra le abitazioni con modi sospetti, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un cacciavite lungo circa 15 centimetri nascosto sotto i vestiti. L’oggetto è stato sequestrato e la persona è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria estense. In piazza Italia, a Lido delle Nazioni, sono stati trovati due grammi di hashish addosso a una giovane residente a Bologna.

In via Raffaello Sanzio, a Lido di Spina, durante un controllo a piedi, altri due giovani, residenti in zona, sono stati trovati con 1 grammo e 5 grammi di hashish. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato dai carabinieri e per i tre è scattata quindi la segnalazione alla Prefettura per uso di sostenze a fini personale. Sempre a Lido delle Nazioni, due ragazzi, tra cui un minore, sono stati controllati a bordo di un’autovettura. I due sono stati trovati in possesso di un cartello stradale che riportava l’indicazione di una via della zona, il cartello è risultato asportato da ignoti. I due al momento sono stati denunciati per ricettazione all’autorità giudiziaria estense.