Rubano utensili nell’azienda agricola

Erano le 11 circa di ieri mattina quando ignoti si sono introdotti all’interno dei locali di un’azienda agricola di via Imperiale, forzando la porta e hanno arraffato quello che hanno trovato. Qualche utensile, alcuni peraltro anche usati e se ne sono andati. Per forzare la porta pare che abbiano utilizzato una chiave inglese. I titolari hanno immediatamente allertato i carabinieri per segnalare quanto accaduto, ma si tratta di una zona abbastanza isolata, dove probabilmente non ci sono neanche telecamere. Le indagini per risalire ai ladri sono comunque state attivate.