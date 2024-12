Rubate due fioriere al Florida Beach, ladri filmati

LIDO DI SPINA

Uno spiacevole episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato segnalato dai gestori dello stabilimento balneare Florida Beach Club di Lido di Spina. Il tutto corredato da immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza, con i volti dei responsabili oscurate. "La mattina di giovedì 28 novembre alle 5.40 – si legge nel post -, una simpatica coppia ha pensato bene di portare via con sé i nostri due angioletti che abbiamo all’ingresso, senza badare al fatto che davanti a loro ci fosse una telecamera. Abbiamo volutamente oscurato il loro volto molto ben riconoscibile per dare la possibilità di riparare al gesto commesso ed essere di buon esempio per rimediare, prima di andare incontro a spiacevoli conseguenze legali". Nelle immagini si vedono un uomo e una donna avvicinarsi alle due fioriere a forma di angioletto, asportate dal vialetto d’ingresso allo stabilimento balneare. Entrambi, sembrano non essersi accorti che a "a guardarli" ci fosse l’occhio elettronico della telecamera. La speranza dei gestori è che i responsabili del furto si ravvedano e riconsegnino spontaneamente il maltolto. E ai clienti è indirizzata la conclusione del post: "Vi terremo presto aggiornati per tutte le novità della prossima estate (e dei due angioletti in vacanza coi nonni)". Nei commenti, le persone hanno stigmatizzato l’accaduto.