Rubate le attrezzature dei pompieri. Il sindaco: "Un gesto vergognoso"

È stata accolta con grande indignazione, la notizia del furto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, al magazzino comunale e al Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Copparo. Nel corso della loro incursione, i malviventi si sono impossessati di attrezzi (motosega e forbicioni) dal magazzino municipale, mentre nella Caserma dei pompieri hanno portato via cesoie, divaricatore e pistone a batteria. Tutti strumenti utili per soccorso in caso di incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti sono entrati nelle strutture situate Leonardo Da Vinci presumibilmente dal retro, tagliando la rete e sfondando due finestre. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che, prontamente, hanno effettuato i sopralluoghi del caso e sono state acquisite le immagini della videosorveglianza.

"È un danno che ci colpisce due volte – tuona il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni -: non solo per il gesto esecrabile, ma anche in considerazione del fatto che i nostri Vigili del Fuoco sono volontari e i dispositivi che utilizzano nella loro attività, fondamentale per il territorio, sono frutto dell’organizzazione di iniziative benefiche e della generosità di numerosissimi cittadini, associazioni e realtà economiche. È un atto assolutamente vergognoso e riprovevole, che peraltro mina, benché parzialmente, l’operatività del nostro Distaccamento, dunque la nostra sicurezza. Contiamo che i ladri possano essere identificati e perseguiti e che venga restituita la refurtiva".

Tristezza, rabbia, sgomento viene espresso tramite il profilo social dal Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Copparo: "Con grande amarezza comunichiamo che siamo stati vittime di un furto – scrivono -. Nella nottata di giovedì i ladri si sono introdotti nell’autorimessa della Caserma e dal vano incidenti sono scomparse le nostre attrezzature per soccorso incidenti. Ovviamente abbiamo sporto denuncia. È difficile descrivere il sentimento che proviamo: tristezza, rabbia, sgomento", considerando anche che le attrezzature sono state acquistate grazie alle donazioni della comunità.

Da parte dell’associazione viene chiesto un supporto: " Comprendiamo il momento non favorevole, ma facciamo un appello a chi volesse aiutarci anche con un offerta minima per ripristinare l’attrezzatura in tempi brevi". L’Iban per poter effettuare una donazione è: IT 42E0200867210000104643756. Un appello che non resterà inascoltato, considerando l’attaccamento che la popolazione copparese ha dimostrato nei confronti del Distaccamento.

Valerio Franzoni