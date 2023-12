Rubate le monetine del presepe: "Un gesto crudele e spregevole"

Le monetine che gli abitanti di Pontemodino, a Codigoro, avevano gettato nel pozzo davanti al presepe, realizzato lungo il canale Galvano, sono state rubate l’altra notte. Il valore economico ammonta ad una trentina di euro, ma quello simbolico è molto più alto e tantissimi i commenti di esecrazione per l’ignobile gesto. Un allestimento realizzato da quasi 30 anni, da un gruppo di amici, rappresentato da un’umile dimora com’era quella nella quale, alla metà del secolo scorso, vivevano le persone di questo territorio e dove gli autori del presepe hanno pensato dovesse essere accolto Gesù. Arricchito con attrezzi e indumenti dell’epoca e quest’anno dal pozzo nel quale, nella giornata in cui è stato posto il bambinello, davanti ad una cinquantina di persone, don Marco lo ha benedetto. Quest’anno per oltre un mese si sono impegnati nella preparazione Maurizio Occhi, ideatore delle scene, Danilo Leoni, il capo cantiere aiutato da Marco Agnelli e Claudio Passafini per un presepe che tantissimi guardano ammirati soprattutto la sera, reso suggestivo dalle luci, transitando lungo la provinciale che costeggia il canale Galvano. Purtroppo anche qualche anno con un atto vandalico una statua venne spostata nottetempo davanti al municipio di Lagosanto. Molti immaginano chi sia l’autore del gesto. Tuttavia Maurizio Occhi con un’immaginaria lettera spiega cosa abbia rappresentato l’episodio e il messaggio da cogliere "Caro Gesù bambino stanotte mentre tu dormivi un povero sprovveduto ti ha rubato i soldini che amici avevano gettato nel pozzo. Saranno stati 30 euro, ma non è tanto il valore economico del furto quanto lo sfregio verso una rappresentazione sacra. Un gesto che - prosegue - crea disagio e tristezza. In questi giorni di festa non si lancia una semplice monetina, ma si lancia una preghiera che è un desiderio, un pensiero intimo che ognuna di quelle persone aveva espresso mentre buttavano il soldino nel pozzo. Credo non siano stati rubati solo i pochi euro ma soprattutto sono stati sottratti i pensieri personali che vanno ben oltre il valore di un soldo. Pazienza il Signore di Pontemaodino, nella lettera è in vernacolo, è nato appunto per perdonare non 7, ma 70 volte 7 - conclude Occhi - e perdonerà certamente anche quella povera mente che ha compiuto l’insano gesto. E comunque buon Natale ancora, nel segno del perdono".

cla. casta.