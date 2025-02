Rubati i quadri al pittore Pandolfi: "Hanno portato via una parte di me"

Alcune notti fa dei malviventi si sono introdotti nel garage, in via Amendola 48 a Codigoro, del noto pittore codigorese Eros Pandolfi, rubando almeno una decina di quadri, alcuni di grandi dimensioni, soprattutto quelli di forma rotondeggiante col diametro di oltre un metro. Tutte opere alcune già vendute ed altre in procinto di farlo, il danno è notevole "sia economico che affettivo - spiega Eros - perché in ogni opera c’è una parte di me stesso, del mio vissuto e di quello che voglio esprimere, anche in certi periodi della mia vita".

Pandolfi ha ottant’anni splendidamente portati, dipinge dall’età di 15 anni ed è sposato con Elena, che gli ha donato i figli Mario e Laura. Si è già recato dai Carabinieri di Codigoro per presentare la denuncia e le indagini risultano molto complesse, anche per la fiducia nel prossimo dell’artista codigorese che oltre a dipingere crea sculture, spesso recuperando oggetti dannosi, ma che egli prima di usarli bonifica. "Tenevo i quadri nel garage e mia moglie e mio figlio sono andati assieme in vacanza - continua Pandolfi - e forse qualcuno sapeva che essendo a casa da solo, ho l’abitudine, a questo punto devo dire brutta, di lasciare la chiave sia sulla porta del garage che di casa. Ho fiducia nelle persone e poi nello stesso cortile si affacciano diverse famiglie".

I ladri molto probabilmente hanno prima forzato il cancello che da sulla strada e poi sono entrati con l’auto saccheggiando le opere del pittore. Risulta poco credibile che si fossero messi a passarsi quadri di grandi dimensioni dal cortile alla strada alzandoli sopra il cancello, senza il rischio che qualcuno di passaggio notasse la strana situazione e forse sono fuggiti, lasciando alcune opere, allertati da qualcosa. Nel cortile insistono diverse famiglie e il rumore di un’auto di notte non avrebbe destato sospetti pensando alla visita di amici.

Di Pandolfi, che ha realizzato l’ultima mostra a Codigoro durante la fiera, i critici hanno scritto "nelle sue opere c’è sempre un’ansia di ricerca e rinnovamento. Capace di creare nei suoi dipinti fotogrammi sfuggevoli e distorti in una moviola impazzita ed esprimono una insofferenza, quasi una ribellione a fenomeni aberranti della nostra civiltà".

cla. casta.