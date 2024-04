Rubava nelle case di cura. Dovrà scontare tre anni

È di un arresto e due denunce, il bilancio dell’attività di controllo effettuata nel week-end dalla Compagnia dei Carabinieri di Comacchio sul litorale. Con l’arrivo della bella stagione e il contestuale aumento di visitatori e turisti che si spostano verso la costa, sono stati intensificati i controlli da parte degli uomini dell’Arma che hanno lo scopo di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza stradale, con controlli e provvedimenti volti a scongiurare il verificarsi di gravi incidenti. L’attività ha visto l’impiego di ben venti pattuglie impegnate e ha dato indubbiamente i suoi frutti. Uno di questi è legato all’arresto a Lagosanto di una pregiudicata di cinquantadue anni. Sulla donna pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ferrara, in quanto era stata condannata in via definitiva a tre anni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi alcuni anni fa nel Comacchiese. La cinquantaduenne aveva compiuto reiterati furti all’interno di supermercati, furti con destrezza presso case di cura e impiegato in maniera indebita carte bancomat. Queste le ragioni della sua condanna.

I carabinieri della Stazione di Lagosanto hanno provveduto a rintracciare la donna e a dare esecuzione all’ordine di carcerazione. Ora, come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, la cinquantaduenne sconterà la propria pena ai domiciliari. Nel corso del servizi di controllo straordinario, grande attenzione è dedicata alle attività di controllo lungo le strade del territorio. In questo contesto sono scattate due denunce nei confronti di altrettanti giovani automobilisti. Uno di questi, durante il controllo, è stato trovato in possesso di una mazza artigianale nascosta all’interno del proprio veicolo. Invece, l’altro ragazzo è finito nei guai, in quanto ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Per garantire la sicurezza a tutto tondo sulla costa comacchiese che sta cominciando progressivamente a ravvivarsi, complici le belle e calde giornate di sole che stanno caratterizzando questo periodo primaverile, si rinnova e rafforza l’impegno da parte dei carabinieri nel controllo del territorio. Un impegno, questo, che certamente proseguirà anche nelle prossime settimane, considerando che la stagione turistica è ormai alle porte e molte sono le persone che si spostano sulla costa per trascorrere una giornata in riva al mare presso i sette Lidi, o visitare la città lagunare.

Valerio Franzoni