Rubavano cibo e cosmetici. Denunciate 13 persone

Generi alimentari, cosmetici, articoli per la casa e oggettistica varia. Era questo il bottino dei numerosi furti che erano stati commessi nel maggio scorso tra le corsie del supermercato di Berra, località del Comune di Riva del Po. Tutti prodotti che, magari presi singolarmente, potevano non avere un valore economico eccessivo, ma messi insieme hanno costituito un ricco maltolto. Sugli episodi si è concentrata la serrata attività di indagine da parte dei carabinieri della Stazione di Berra che, a seguito dell’intenso lavoro, sono riusciti a chiudere il cerchio attorno ai responsabili. Responsabili che, ora, hanno tutti un nome e un volto. A finire nei guai per i furti commessi al supermercato sono ben tredici persone, scoperte dai militari dell’Arma dopo l’attività investigativa che li ha visti impegnati. Le persone che sono state individuate sono quasi tutte di origine straniera: tra loro, purtroppo, anche due minorenni.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri della Stazione di Berra, i tredici non agivano necessariamente assieme o in maniera coordinata: anzi, nella vasta maggioranza dei casi si è trattato di episodi singoli e fini a sé stessi, ma hanno reiterato le loro condotte molte volte durante il mese di maggio di quest’anno, sperando forse che "essere veloci con le mani" potesse nasconderli agli occhi degli investigatori o della tecnologia. Ma la loro speranza di farla franca e non essere scoperti è stata decisamente delusa. Infatti, a seguito della denuncia da parte dei carabinieri, ora i loro nomi sono finiti sui fascicoli dell’Autorità Giudiziaria, a cui ora dovranno rispondere del furto aggravato della merce del supermercato nella località del Comune di Riva del Po. Dunque, un risultato importante quello conseguito dai militari di Berra, ottenuto a seguito di una importante attività di raccolta di informazioni raccolta informativa e ore infinite spese ad esaminare filmati, con l’obiettivo di risalire ai responsabili dei numerosi furti che, come detto, presi nel complesso hanno costituito un ricco maltolto per l’esercizio commerciale che li ha ripetutamente subiti. Il lavoro di indagine che è stato svolto e ha consentito di individuare gli autori, dimostra ancora una volta che la vigilanza delle Forze dell’Ordine che operano sul territorio di Riva del Po non si abbassa mai e che ogni forma di illegalità verrà sempre perseguita secondo la legge. Fondamentale, in questo caso, è stata la celere denuncia da parte dell’esercizio commerciale, che ha consentito ai carabinieri della Stazione locale di avviare velocemente le indagini che hanno avuto esito certamente positivo.

Valerio Franzoni