‘Rudimenti di autosoccorso’, poesie di benessere

Sono poesie "volte a produrre effetti di benessere" quelle raccolte nel libro di Riccardo Carli Ballola ‘Rudimenti di autosoccorso’ che, oggi alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). Dialogheranno con l’autore: Leonardo Romani (conduttore e coordinatore della rassegna letteraria estiva “Librandosi” del Lido degli Estensi) e Giovanni Tuzet (professore ordinario di Filosofia del diritto all’Università Bocconi di Milano, prefatore dell’opera). L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Alle insidie della quotidianità, il poeta ha cercato riparo opponendo la coscienza vigile, che le ha distinte, sviate, private del pungolo, tolto il nome, l’identità.

Ne ha ricavato criteri buoni per una settimana, una stagione ... quanto basta per tirare avanti quel che sarà. Lo scrittore Riccardo Carli Ballola (Comacchio, 1953) è laureato in filosofia. È autore di racconti gialli, thriller, fantascienza e storici, in antologie.