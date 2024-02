Rudy Dalpozzo, vita ad alta velocità ‘Il lato B dei miei rally 2’ da sfogliare

Si entra nel vivo della stagione di eventi targati Officina Ferrarese. Il club di motorismo storico, infatti, riprende le sue attività culturali e di approfondimento per gli appassionati. L’agenda di appuntamenti è già molto fitta.

Si parte, oggi dalle 21.15 nella sede del Club (in corso Biagio Rossetti, 24), con la serata che avrà come protagonista Rudy Roberto Dalpozzo, storico navigatore di Luigi “Lucky” Battistolli (attuale campione europeo con la Lancia Delta) che presenterà il suo nuovo libro “Il lato B dei miei rally 2” scritto insieme a Francesca Pasetti in arte “Lady Fulvia”. Il libro racconta come sia bello spingere sull’acceleratore e sfidare noi stessi, in gara e nella vita. Un diario intimo e divertente di una vita condotta a tutto gas, con il brivido della velocità a dettare il ritmo di giorni, mesi e anni, vissuta dal famoso copilota romagnolo e dai suoi colleghi rallisti, dentro e, soprattutto, fuori dalla macchina. Un’immersione negli anni più fulgidi della storia de rally. La serata è aperta al pubblico.

Martedì 11 febbraio, Officina Ferrarese offrirà ai propri soci una serata dedicata alla proiezione del film Ferrari di Michael Mann al cinema Apollo (a partire dalle 21). "Ritornano le attività del nostro club – spiega il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti – che ha tra le sue mission quella di ricordare la storia del motorismo ospitando, come nel caso di lunedì, protagonisti assoluti dei rally. Nel frattempo, anche le altre iniziative prendono forma, tant’è che le iscrizioni per il Valli e Nebbie (5/7 aprile) sono già terminate".