‘Rugby oltre le sbarre’, ci siamo. Debutta la squadra del carcere

Il rispetto delle regole e dell’avversario attraverso il gioco della palla ovale. Si tratta del progetto ‘Rugby oltre le sbarre’. Ci sarà un incontro di rugby, debutto ufficiale della squadra Rugby27 del penitenziario di Ferrara, Sarà sabato 3 maggio alle 14.30. La squadra Rugby27 del penitenziario incontrerà i Cinghiali del Setta (Bologna).

L’iniziativa è stata presentata nella residenza municipale di Ferrara, dall’assessore comunale allo sport Francesco Carità, il responsabile del progetto e di Rugby27 Stefano Cavallini, il tecnico Francesco Cavallini, il commissario degli arbitri Ulderico Montanari e Stefania Roversi di Sport e Salute, sede di Ferrara. "Il 3 maggio – ha sottolineato l’assessore – la nostra città ospiterà un evento sportivo. La prima partita di rugby tra Ferrara e Bologna, con la squadra dei Cinghiali in campo nel campo interno al penitenziario. Oltre al valore agonistico dell’incontro, questo appuntamento sottolinea l’importanza dello sport come strumento per il benessere psicofisico dei partecipanti, coinvolgendo non solo gli atleti ma tutta l’organizzazione che ruota attorno ad essi".

Il progetto ‘Rugby 27 Ferrara’, associazione sportiva nata su iniziativa di un nutrito gruppo di volontari, tecnici, atleti, dirigenti nell’estate del 2021. Il responsabile del progetto Stefano Cavallini ha ricordato: "Il rugby è uno sport esemplare in un’ottica di preparazione al reinserimento sociale, perché stabilisce il rispetto delle regole e la disciplina come valore fondante. Nelle carceri in cui questo progetto va avanti, con tre allenamenti alla settimana, la recidiva scende dal 70 al 10 per cento. Cresci, sei meno individualista, scopri che la disciplina aiuta e non è un ostacolo per raggiungere i tuoi obiettivi. Diventi parte di una squadra".

