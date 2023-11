Rulli Frulli, concerto per i ragazzi

Rulli Frulli in concerto oggi alle 11 al teatro Nuovo (piazza Trento Trieste, con la presenza delle scuole (liceo Ariosto, Einaudi, Bachelet, scuola primaria di Barco). Rulli Frulli è una banda incentrata sull’inclusione, che offre a tutti i partecipanti l’opportunità di sentirsi accolti e valorizzati. L’evento è caratterizzato come un momento di gioia e condivisione insieme con i 50 ragazzi che compongono il gruppo musicale di Finale Emilia (Modena) e la cittadinanza che parteciperà all’evento. Lo spettacolo si inserisce all’interno di una serie di eventi e iniziative per i bambini e le famiglie, organizzate con l’assessorato alla Pubblica istruzione.