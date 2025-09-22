Rumore, la ’voce’ di Federico. La giovane blogger si racconta: "La storia di Aldrovandi mi emozionò"

La mattina del 25 settembre 2005 Federico Aldrovandi è riverso sull’asfalto di via Ippodromo, il corpo martoriato, le braccia spalancate in una posa che ricorda una crocifissione. Il suo cellulare squilla inutilmente. Ha solo 18 anni. Ferrara, la sua città, e il resto d’Italia, lo conosceranno così. "Vent’anni dopo, la morte di ‘Aldro’ continua a rappresentare una ferita aperta", dice Francesca Zanni, giovane blogger reggiana, autrice del podcast ’Rumore, il caso Federico Aldrovandi’ e relatrice al seminario organizzato da AsFe e Aser, sindacati dei giornalisti, andato in scena sabato in Sala Estense.

"Quando accadde la tragedia, io non ero a Ferrara, non ero giornalista ed ero ancora troppo piccola", dice rivolgendosi agli altri relatori, coloro che invece la storia la vissero da protagonisti: il giudice Maria Francesco Caruso, autore della prima sentenza di condanna dei quattro poliziotti, il questore della svolta, Luigi Savina, l’avvocato e all’epoca vicesindaco Tiziano Tagliani, che portò in Procura la teste chiave, oltre ad Andrea Boldrini, amico di Federico. "Quella vicenda però mi rimase nella testa fin da subito, così decisi di fare qualcosa, scrivere il podcast per ricordare per sempre Aldro. Mi dissi: chiamo il padre, Lino Aldrovandi, se lui è d’accordo allora parto". Lino accettò subito, entusiasta della proposta, così il progetto prese piede. Il podcast, uscito nel 2022, dà voce a familiari, amici e testimoni, esplorando gli aspetti giudiziari e culturali. "Dopo vent’anni – riprende Francesca – le cose stanno peggiorando, anche se è entrato in vigore il reato di tortura. Noi giornalisti abbiamo il dovere di parlare di casi come questi, per cercare di non farli accadere mai più. Le parole sono come pietre, bisogna fare attenzione al loro utilizzo perché poi resteranno per sempre".