Run 5,30, la corsa all’alba. Attesi 2mila partecipanti: "Il movimento è salute"

Tutti di corsa all’alba per la Run 5.30. Attesi quasi duemila persone lungo le vie del centro. Si tratta del tour 5.30 2025 ‘Imagine’, questa la parola chiave di quest’anno. Un evento che ritorna in città per vivere e assaporare l’alba nel cuore di Ferrara. L’appuntamento è fissato per venerdì con partenza per tutti alle 5.30 da corso Martiri della Libertà. Il tutto grazie alla collaborazione fra Ginger Ssd e Uisp Ferrara, insieme al patrocinio del Comune di Ferrara. La camminata non è competitiva e parte alle 5.30 di un giorno lavorativo. Ha l’obiettivo di promuovere abitudini di vita sane e sostenibili grazie al movimento quotidiano, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza. Il tutto nel contesto in cui la gente vive e lavora, con un evento sostenibile a impatto zero. L’evento è stato presentato ieri a ‘Palazzo Naselli-Crispi’ alla presenza dell’assessore allo sport, Francesco Carità, il presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Stefano Calderoni, la presidente Uisp Ferrara, Eleonora Banzi, gli organizzatori della 5.30 Sabrina Severi e Sergio Bezzanti. L’assessore Carità, annunciando la sua iscrizione alla camminiata, ha aggiunto: "Si tratta sicuramento di un appuntamento molto caratteristico, che si caratterizza per le sue peculiarità, dall’orario mattiniero della partenza, oltre l’attenzione alla promozione dei sani stili di vita. A tutto questo si aggiunge uno scenario unico come il Castello Estense, che è il luogo dove prende il via la camminata". Le modalità per iscriversi sono sul sito www.run530. Viene spiegato come si deve fare per ritirare la maglia oggi e domani, dalle 10 alle 18 (orario continuato) a ‘Palazzo Naselli-Crispi’, in via Borgo Leoni 28. "Come Uisp siamo felici e orgogliosi-ha proseguito la presidente Uisp Banzi-di essere al fianco degli organizzatori sin dall’inizio e anche per questa edizione. Non può che essere così, in una manifestazione non competitiva, al 100% sostenibile con lo spirito con cui viene organizzata e la magia che si crea in questo spirito di comunità che attraversa la nostra bellissima città all’alba". Il presidente del Consorzio di Bonifica Calderoni ha ricordato: "L’attenzione per i sani stili di vita, rappresenta uno dei punti su cui come Consorzio sosteniamo da sempre. La scelta del punto iscrizioni nella nostra sede è una scelta che da tempo abbiamo fatto, ovvero, una restituzione di storici spazi alla città". Le vie interessate del percorso saranno corso Martiri della Libertà, corso Giovecca, piazzale Medaglie D’Oro, sottomura, via Marco Polo, attraversamento di via San Maurelio, via Daniello Bartoli, sottomura, attraversamento di via Baluardi, via Quartieri, via Porta San Pietro, via Saraceno, via Carlo Mayer, via Giuoco del Pallone, via Scienze, via Mazzini, piazza Trento Trieste, corso Martiri della Libertà fino all’arrivo in piazza del Municipio.