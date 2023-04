Run night, tornei e svago: a Viconovo nasce la Pro loco

Nei giorni scorsi è nata ufficialmente la Pro loco Viconovo Aps, una nuova realtà associativa territoriale affiliata a Unpli (Unione Pro Loco d’Italia) che raggruppa volontari e volontarie della frazione di Viconovo e del territorio circostante, non lontano da Ferrara. Un’associazione erede dello spirito del volontariato e della cura del proprio territorio da sempre ben presente nella frazione che nei decenni passati ha visto l’organizzazione di importanti eventi come il torneo di calcio a 7, il famoso presepe artistico-meccanico fino alla più recente camminata notturna estiva Viconovo Run Night, che quest’anno tornerà con la 6° edizione il prossimo 30 giugno.

Uno spirito di cura per la propria comunità che troverà nuovo spazio e nuova linfa dentro la nuova Pro loco, con numerose nuove attività che saranno programmate nei prossimi mesi. Il compito sarà quello di supportare e accrescere lo spirito di comunità in un territorio fragile dal punto di vista demografico e dei servizi ma ricco di opportunità inespresse sotto molti punti di vista, come quello del turismo lento e naturalistico vista la vicinanza del Po di Volano, di numerosi itinerari a piedi e in bicicletta e di importanti monumenti come Villa Mensa. Ma il primo obiettivo che il giovane direttivo (presidente e vice sono under35) si è dato è quello di riuscire a ridare al paese e ai centri limitrofi una sede polifunzionale fruibile, un punto di ritrovo e socialità per contrastare l’isolamento sociale e favorire il ritorno di servizi.

La Pro loco Viconovo si mette a piena disposizione per collaborare con le istituzioni pubbliche e private per portare progetti e iniziative sul territorio. Il tesseramento è aperto a chiunque voglia provare l’esperienza del volontariato in una piccola e accogliente comunità, l’appello è rivolto a tutti, soprattutto ai giovani. Per contattare la Pro loco sarà sufficiente scrivere alla mail [email protected]