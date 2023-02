Runner inseguito in diretta social Ora chiede i danni al vicesindaco

di Matteo Radogna

Il video del vicesindaco Nicola Lodi fece il giro dei social. Lui, con il telefonino, che inseguiva un uomo in tenuta da runner che non stava rispettando i divieti imposti nel 2020 per l’emergenza Covid-19. Si scoprì poi che il podista era una persona con almeno due certificati medici che indicavano la necessità di svolgere attività motoria. L’episodio si trasformò in un boomerang: al punto che il podista querelò per diffamazione aggravata il vicesindaco. L’azione legale nei giorni scorsi è stata arricchita da una corposa richiesta di risarcimento per un ammontare di 50mila euro. L’inizio del processo civile è stato fissato per il 15 marzo.

Forse con un pizzico di buon senso si sarebbero potute evitare cause come lascia intendere l’avvocato del runner, Pamela Palazzi, che ha depositato in tribunale la richiesta danni: "Non sono mai arrivate le scuse da parte del vicesindaco sia alla sottoscritta che al mio assistito. Dice di averle fatte a mezzo stampa? Quello non è un dietrofront, perché ribadisce di aver agito correttamente. Poi alla fine arrivano le scuse, che, ripeto, noi non abbiamo ricevuto direttamente". E spiega come è arrivata alla cifra di 50mila euro: "Ho utilizzato le tabelle del tribunale di Milano. È chiaro che nel caso di un vicesindaco che usa i social, la diffamazione ha un’eco maggiore". Del resto, lo stesso runner, reso famoso da Lodi, fu assolto nel 2020 dalle accuse di ricettazione e incauto acquisto, perché incapace di intendere e volere.

L’avvocato di fiducia del vicesindaco, Carlo Bergamasco, precisa: "Lodi si è scusato. C’è un’intervista su un giornale a provarlo. Penso che questa pubblicazione attesti la sua buona fede". E torna sull’inseguimento al podista: "Lodi non poteva di certo sapere che quel signore fosse affetto da certi disturbi. Lodi intervenne su segnalazione delle forze dell’ordine. La vicenda del runner assunse contorni problematici e quindi il vicesindaco intervenne". L’avvocato fa così intuire come verrà impostata la difesa. "Ripeto – aggiunge Bergamasco –: Lodi non poteva sapere quali fossero le patologie del runner ed è intervenuto come assessore alla Sicurezza in un momento di emergenza pandemica". E conclude: "Del risarcimento danni ne parleremo nel luogo preposto, ossia il tribunale".