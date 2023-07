"Ruoli incompatibili" Destituito prof Unife

Mentre insegnava a Ferrara saliva in cattedra anche all’estero e svolgeva attività in libera professione. Peccato che secondo Unife (e ora anche secondo il tribunale amministrativo), gli ultimi due incarichi fossero incompatibili con quello ricoperto nell’università estense. Il protagonista della vicenda oggetto di una recente sentenza del Tar è un professore associato a tempo pieno del dipartimento di Architettura. Il docente, dopo essere stato destituito dal rettore, ha impugnato il provvedimento disciplinare davanti alla giustizia amministrativa, vedendosi però ‘impallinare’ il ricorso da parte del collegio giudicante.

I fatti. Per comprendere meglio i contorni dell’accaduto bisogna riavvolgere il nastro fino al 4 agosto del 2022. Quel giorno il professore fu raggiunto da una sanzione di destituzione dal servizio (senza perdita del diritto a pensioni e assegni) a firma del rettore Laura Ramaciotti e a seguito del parere vincolante del Collegio di disciplina. Le ragioni del provvedimento sono legate a un ‘conflitto’ tra i ruoli ricoperti dal professionista. In particolare, oltre all’incarico in Unife risultava professore associato in un’ateneo olandese (attività svolta dal 2014 al 2022) e libero professionista (dal 2012 al 2021). Incarichi questi ultimi che l’università ha ritenuto incompatibili con l’impiego a tempo pieno nel Dipartimento di via Quartieri. Da qui la sanzione disciplinare, subito impugnata dal professore davanti alla giustizia amministrativa perché ritenuta illegittima.

La sentenza. Come anticipato, il Tar ha respinto il ricorso dell’architetto. Secondo i giudici è infatti "pacifico" lo svolgimento dell’attività di docente nell’ateneo olandese, concretizzatasi "in attività di ricerca e didattica", così come "la percezione di una retribuzione di 2.644 euro al mese". Un’attività, puntualizza il collegio, "non autorizzata né tanto meno formalizzata in specifica convenzione con l’ateneo ferrarese". Per quanto riguarda il lavoro in libera professione, le toghe specificano come i ricorrente sia membro di un’associazione il cui statuto prevede che "gli associati debbano svolgere l’attività libero professionale esclusiva". Oltre a ciò, nonostante non firmasse formalmente i progetti e svolgesse un lavoro di supervisione, secondo il Tar "il rilevante ruolo svolto nell’associazione e la percezione di non trascurabili redditi di lavoro autonomo" basterebbero a "comprovare l’esercizio di attività libero professionale in forma societaria o associata, sicuramente incompatibile con il ruolo di professore a tempo pieno".

