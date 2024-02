‘Ruspa show’, le macerie e i tempi di smaltimento

I tempi dello smaltimento rifiuti nell’area del campo nomadi sono stati al centro dell’udienza di ieri del processo sul cosiddetto ‘ruspa show’, lo smantellamento delle casette di via delle Bonifiche avvenuto il 2 ottobre del 2019. Imputati sono il vicesindaco Nicola Lodi e l’imprenditore Marco Sortini (difesi dagli avvocati Carlo Bergamasco e Maria Spina). Le accuse (a vario titolo) sono usurpazione di funzione pubblica, violazione della normativa di sicurezza sui cantieri e di abbandono rifiuti. A sfilare al banco dei testimoni sono stati alcuni testi della difesa, tra cui alcuni tecnici del servizio ambiente e del servizio edilizia del Comune, oltre a un responsabile dell’azienda appaltatrice di Hera. I testimoni hanno ripercorso i tempi dello smaltimento dei rifiuti nell’area del campo nomadi. Dalla loro testimonianza è emerso come ci fossero stati sversameni non autorizzati di rifiuti sia prima che durante e dopo la chiusura e la bonifica dell’area in questione. In aula si è parlato anche di accessi abusivi con conseguente scarico di rifiuti. Materiali quindi, secondo la tesi difensiva, non legati a quello che viene contestato al vicesindaco.

L’udienza è stata poi aggiornata all’11 giugno, quando verranno ascoltati altri testimoni (tra cui l’allora questore Giancarlo Pallini). In quell’occasione potrebbe anche tenersi l’esame di Lodi. L’episodio finito al centro del processo risale al 2 ottobre del 2019 e riguarda l’ultimo atto della delicata operazione di sgombero del campo nomadi di via delle Bonifiche. Un’attività avvenuta alla presenza della stampa e di un gruppo di cittadini, nel corso della quale lo stesso vicesindaco salì a bordo di una ruspa per dare il via all’abbattimento di ciò che restava delle strutture. A portare l’episodio all’attenzione della procura fu una serie di esposti che puntavano il dito contro alcuni presunti illeciti che sarebbero stati commessi in quella circostanza. Segnalazioni che poi si sono trasformate in contestazioni formali a carico degli indagati.

f. m.