Ruspe in azione sulla Ferrara Mare. Cantiere fino a giugno

Anas ha avviato ieri una nuova fase dei lavori di riqualificazione del raccordo Autostradale ’Ferrara – Porto Garibaldi’ con interventi di ripavimentazione per un importo di 2,85 milioni. I lavori saranno eseguiti sulla carreggiata in direzione Ferrara, tra i km 49,000 e 36,000, con la chiusura o parzializzazione della sede stradale, per tratte di 3 km, nei giorni feriali, esclusi i giorni festivi e prefestivi. lI completamento entro la metà del mese di giugno. Allo stato attuale sul Raccordo risultano riqualificati 40 km, in corso di riqualificazione un tratto di 12 km, da riqualificare con prossimo avvio dei lavori 25 km.