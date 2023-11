Ruspe in piazza della Libertà. Giardini chiusi, trasloca il mercato

Parte il restauro delle piazze: giardini chiusi fino a marzo. Tutto il cronoprogramma delle opere Pnrr che si protrarranno fino a settembre 2025.

Domani entreranno nel vivo i lavori di ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’, finanziati con fondi Pnrr. Tutti gli interventi saranno eseguiti a step e la loro successione è stata pensata in modo da evitare la chiusura completa del centro cittadino. La prima fase riguarda la riqualificazione dei giardini di piazza della Libertà e il restauro della fontana: si concluderà a marzo 2024. L’area dei giardini pubblici verrà recintata, ma non sono previste modifiche della viabilità, né variazioni relative agli ingressi e alle uscite dalla scuola primaria. L’unica novità sarà lo spostamento di 22 banchi del mercato settimanale, che saranno trasferiti da via Roma e dal vialetto antistante i portici a piazza del Popolo. Come è stato spiegato nel corso della riunione con le associazioni di categoria, è stata scelta questa sperimentazione, che sarà attivata sino a fine anno per poi analizzarne la riuscita. Tra marzo e giugno del 2024, sarà eseguito il rifacimento delle pavimentazioni e la sostituzione degli arredi urbani sul fronte del municipio e su piazza della Libertà lato portici. Anche in questo caso sono già stati incontrati gli esercizi con dehors per illustrare gli interventi e l’iter relativo alle concessioni. Tra giugno e settembre 2024, verranno realizzati i medesimi interventi sul lato opposto di piazza della Libertà, lato scuola primaria, e nel tratto di via Roma di fronte all’ex-caserma e alle ex-carceri. Su via Roma saranno realizzati nuovi parcheggi e aree di sosta per le biciclette e piantumati nuovi alberi. Tra settembre e ottobre del 2024 ci si sposterà sul retro del municipio: nell’area compresa tra le ex-botteghe e la Casa della Salute saranno sistemate le pavimentazioni esistenti e saranno collocate nuove alberature. Dopo IL Settembre Copparese, tra ottobre e dicembre del 2024, lavori nel tratto di strada carrabile attorno a piazza del Popolo. Tra dicembre 2024 e settembre 2025 gli interventi su piazza del Popolo con riordino del parcheggio, che non perderà posti auto.