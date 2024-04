Sabati del Guercino, tornano i vini in piazza

CENTO

Stanno per tornare ‘I Sabati del Guercino’ con la seconda edizione e promettendo novità nei sabati 4, 11 e 18 maggio, dalle 17 alle 22. Organizzata da Feshion Eventi, con il Comune e le associazioni di categoria, proporanno degustazioni itineranti di vini e non solo tra le attività del centro storico, musica e concerti, negozi aperti fino a tardi, eventi collaterali, laboratori come quello di pasta fresca per la festa della mamma, aree gioco per bambini, tour in bicicletta alla scoperta delle bellezze del territorio, degustorie, visite guidate in Pinacoteca, esibizioni di danza, esposizione di auto d’epoca e di Harley Davidson e degustazioni di vini e prodotti, il primo sabato dal nord, il secondo dal centro e il terzo dal sud. E’ possibile acquistare il ticket sia on line che in loco presso l’Infopoint in Piazza del Guercino. Avrà un costo di 15 euro e comprende 4 degustazioni a scelta tra vini e proposte gastronomiche messe a disposizione dalle attività commerciali. Con l’acquisto on line ci si dovrà comunque recare all’infopoint per ritirare il portacalice, il calice con cauzione di 5 euro, e la lista delle degustazioni. Al momento sono 20 le attività enogastronomiche dove trovare le degustazioni e 21 i negozi aderenti ai quali si aggiunge anche la pinacoteca che per l’occasione vedrà la chiusura posticipata fino alle 22. Per chi spenderà almeno 50 euro, in un unico scontrino, in una delle attività in lista, riceverà in omaggio una bottiglia di vino brandizzata con il nome dell’evento, presentando lo scontrino all’Infopoint. Tra le iniziative, ci sarà il ‘Il Guercino in bicicletta’ tra Cento e Renazzo, il laboratorio ‘Eteree Candels’ di creazione delle candele in cera di soia, il ‘Percorso Olfattivo’ di candele profumate da Cento Desideri, la degustazione olfattiva di profumi non commerciali da Elysium, la premiazione ’Caccia alla Parola’ in Piazza Guercino.