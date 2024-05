Sabati del Guercino tra degustazioni di vino e pinacoteca

CENTO

Il programma è sui social da tempo e ieri è stata presentata ufficialmente l’iniziativa ‘I sabati del Guercino’ al via da domani tra degustazioni di vino nelle varie attività del centro, a laboratori, musica davanti alle attività e in centro, concerti e, ovviamente, la pinacoteca. Il sindaco Edoardo Accorsi ha dunque parlato di una manifestazione che arriva alla 2° edizione la cui forza è l’unione di intenti tra Comune, commercianti e associazioni di categoria, per valorizzare il territorio e che, per questo scopo, se l’anno scorso era stato finanziato dalla Regione, quest’anno trova invece la disponibilità di 20mila euro di fondi comunali. Feshion Eventi e Ascom, hanno dunque illustrato le modalità per le degustazioni con la novità del calice in vetro ‘che dà più qualità all’evento’ e la bottiglia griffata in regalo per chi spenderà più di 50 euro nelle attività aderenti, stavolta, tra esercenti e mondo del commercio. "E’ inserita anche la pinacoteca, con due cantine presenti per la degustazione e un biglietto ridotto di 4 euro per visitare la collezione – ha spiegato l’assessore Silvia Bidoli – i sabati 4 e 11 sarà aperta fino alle 22, vi sarà la cicloturistica Cento-Renazzo e Cento-Pieve per unire le due pinacoteche che ora condividono gli affreschi di casa Pannini e visite guidate a tema cibo e vino valorizzando la sala delle nature morte".