Sabato a Carpi l’apertura dell’annata lionistica

Le cose più belle nascono sempre con un sogno, una visione che costituisce la prima parte dell’agire, del

fare: "Solo credendo nel nostro sogno possiamo dare il meglio di noi per affrontare tutti gli ostacoli che si

frappongono tra noi e l’obiettivo da raggiungere". L’annata lionistica 2023-2024 del 49° Governatore del

Distretto 108Tb Giorgio Ferroni, si apre all’insegna del sogno, del “Sognare è Fare”. "Una palestra necessaria per modellare l’aspirazione

delle persone dedite a trasformare il sogno in realtà". È con queste parole che il Governatore Ferroni invita tutti i soci del Distretto 108Tb al Convegno di apertura dell’annata lionistica 2023-2024, che si terrà sabato alle 15.30 presso il Cinema Corso, in Corso Manfredi Fanti 91 a Carpi. L’idea è portare un “delicato rinnovamento” nei Club, non per stravolgere – sottolinea – ma per

stimolare i soci ad adottare una nuova mentalità, per diventare competitivi nei propri territori, agendo con

un’organizzazione orientata ai giovani, quale parte attiva del mondo associativo. Importante è scardinare le

vecchie consuetudini, agendo con una comunicazione adatta ai tempi".