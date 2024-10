Sabato a Gradizza un appuntamento dedicato a tutti i nonni

Debutta a Copparo la Festa dei Nonni. Le associazioni San Lorenzo di Gradizza e Proloco Copparo, infatti, organizzano per i nonni, tutti gli anziani, i loro familiari e tutti coloro che vorranno partecipare la prima "Festa dei Nonni e di tutti gli Anziani". L’appuntamento è fissato per sabato a partire dalle 19.30, all’interno del la tensostruttura antistante la chiesa di Gradizza. L’evento, per non dimenticare l’importanza del ruolo di queste figure nella famiglia e nella società, prevede gli interventi dei sindaci di Copparo, Fabrizio Pagnoni, e di Tresignana, Mirko Perelli, cui seguirà la cena comunitaria, con la partecipazione della compagnia Insieme X Caso, che proporrà una rappresentazione informativa sulla prevenzione alle truffe agli anziani, e dell’orchestra I Vivi per Caso, che allieteranno la serata con musica folk. Per partecipare alla manifestazione, realizzata in collaborazione con Anteas, Avis, Associazione Amici Pompieri Copparo, Ail Ferrara e Avicola Artigiana e con il patrocinio dei Comuni di Copparo e Tresignana, è possibile prenotare ai numeri 348-8413799 e 342-3279707.