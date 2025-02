Sabato ’Autoritratti & Friends’. Serata benefica al Teatro ’900

Musica, danza, intrattenimento, solidarietà e grandi emozioni. Questi gli ingredienti della serata "Autoritratti & Friends" che, sabato alle 21, animerà il Teatro ‘900 di Tresigallo. Si tratta della seconda edizione dell’evento, con l’associazione La Piccola Brigata di Teatro Aps con il patrocinio del Comune di Tresignana, che vedrà tantissimi interpreti alternarsi sul palcoscenico e duettare con la band ‘Gli autoritratti’ arricchita dalle coriste Sara Nardi e Anidia Villani: Andrea Poltronieri nel brano "Cosa sarà" di Lucio Dalla, Giulia Disarò ne’ ‘Gli ostacoli del cuore’ (Elisa feat. Luciano Ligabue), Chiara Ferroni in "Caruso" (nella versione di Lara Fabian), Alex Mari in "Vita" (Lucio Dalla e Gianni Morandi), Fabrizio Volta in "Se bruciasse la città" (Massimo Ranieri), Cristiano Gentile in "Vil Coyote" (Eugenio Finardi), Monia Biscuola in "Sally" (nella versione di Fiorella Mannoia) e Fausto Finessi in "O bella bionda" (Fabio Concato). E ancora, vi saranno le esibizioni della scuola "Atelier Danza" di Rovigo con tre esibizioni di hip hop adulti, hip hop teen e una coreografia accompagnata alla canzone "Se bruciasse la città" di Massimo Ranieri, e intermezzi ironici e divertenti di una rappresentanza de’ "La Piccola Brigata di Teatro". Il ricavato della serata, al netto delle spese di organizzazione, sarà devoluto in favore del reparto pediatrico di oncoematologia del Sant’Anna di Cona. Genny Marchetti, Gian Marco Duo, Filippo Scabbia, assieme alle giovani Bianca Barboni e Ada Morelli, condurranno la serata realizzata in collaborazione con l’associazione "Amici del Teatro ‘900".

v. f.