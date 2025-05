Sabato c’è la ’Partita del cuore’: "Tra istituzioni e carabinieri"

Lo stadio "Nevio Pampolini" di Tresigallo si prepara ad ospitare un evento che unisce sport, divertimento, socialità e solidarietà. Sabato dalle 18, infatti, si terrà la prima edizione de’ ‘La Partita del Cuore’ di Tresignana, organizzata dall’associazione La Piccola Brigata di Teatro, con il sostegno del Comune di Tresignana e la collaborazione del Tresigallo Calcio Asd. Nell’amichevolissima partita sul rettangolo verde del "Pampolini" scenderanno in campo una rappresentativa di politici emiliano-romagnoli assieme a volontari dell’associazionismo locale e una rappresentativa dell’Arma dei Carabinieri, per una serata di assoluto divertimento. "Abbiamo accolto con grande favore l’iniziativa proposta da Genny Marchetti, presidente dell’associazione La Piccola Brigata di Teatro, di organizzare la prima edizione della Partita del Cuore di Tresignana. Un appuntamento cui contiamo di dare seguito e portare il prossimo anno a Formignana. Tanti sono stati gli amministratori della nostra provinciale e della regione che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, che rappresenta un’occasione di divertimento e socialità, e ha lo scopo di sostenere l’Ail di Ferrara, da sempre impegnata per il reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale "Sant’Anna" di Cona". Non solo. L’iniziativa è volta a presentare e sostenere il progetto del nuovo settore giovanile della Tresigallese, che si prepara ad accogliere bambini e ragazzi.

v. f.