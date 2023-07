Sabato ’Fare Verde’ manifesta "Scongiurare il danno ambientale"

Prosegue la battaglia di Fare Verde contro l’impianto di smaltimento fanghi, previsto a Portoverrara, portando la battaglia nel concreto e organizzando una manifestazione di dissenso. L’associazione ambientalista sabato invita i cittadini portuensi, argentani ma anche provenienti da altri territori, in via Bandissolo, a Portoverrara, nel sito individuato per l’insediamento. "L’impianto di lavorazione fanghi rappresenta una minaccia concreta alla salubrità del territorio – afferma Gianpaolo Zurma, dirigente nazionale del movimento ambientalista –, la battaglia tra cittadini, associazioni e istituzioni deve portarsi anche sul concreto, per questo abbiamo deciso di organizzare un picchetto contro l’installazione dell’impianto. Tutti devono unirsi contro questo scempio che porta con sé gravi ripercussioni per il territorio portuense-argentano". "Scendere in protesta contro questo abominio ambientale deve rappresentare la voce dei tanti cittadini, estremamente contrari a tale impianto – aggiunge il delegato di Fare Verde Ferrara e co-organizzatore dell’evento Nicola Fanini, oltre che leader argentano di Fratelli d’Italia – Chiamiamo all’appello tutti coloro che intendono opporsi a tale costruzione di unirsi a noi sabato a Portoverrara. La possibile costituzione dell’impianto rappresenta una seria minaccia per il nostro territorio, non solo portuense, ma anche argentano, con la frazione argentana di Bando che sarebbe coinvolta in prima fila dai mezzi pesanti di continuo passaggio, portando un inquinamento non indifferente in tal senso. Chiediamo che anche le istituzioni si uniscano, così da creare un coro unanime per dire no ai fanghi".

Franco Vanini