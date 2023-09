Sabato inaugura l’area wellness

Tempo di inaugurazione per l’area attrezzata digitalmente di Sport e salute: la cerimonia è prevista sabato dalle 10 alle 12, al Parco del Ricordo. Il Comune di Poggio Renatico apre ’Sport nei Parchi’ ed entra nella Palestra a cielo aperto di ’Sport e Salute’, la società statale per la promozione dei sani stili di vita. Il Comune è infatti risultato assegnatario del contributo ministeriale relativo al progetto per la promozione del wellness nelle aree urbane: nel parco ci si eserciterà con i tutorial realizzati dai ginnasti Jury Chechi e Anzhelika Savrayuk, volti di Sport e salute per il loro ruolo di leggende in fatto di anelli, funi e cerchi. All’inaugurazione ci sarà anche l’atleta ipovedente Gouda Said Hessan Karim.