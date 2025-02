Sabato si ricorda Scantamburlo

Si terrà sabato, presso il cippo di San Giuseppe alla sua memoria, la commemorazione dell’uccisione del vice brigadiere dei Carabinieri Cristiano Scantamburlo, che perse la vita a soli 32 anni. Sono passati 19 anni da quel tragico 12 febbraio quando, come "Capo equipaggio di unità radiomobile, durante l’accompagnamento in caserma di un pregiudicato – lo ricorda l’Arma – veniva minacciato dal malvivente il quale, benché ammanettato, era riuscito ad impugnare una pistola che teneva occultata sulla sua persona. Con eccezionale coraggio ed esemplare sprezzo del pericolo, rifiutava di consegnare l’arma d’ordinanza, riuscendo a distrarre il criminale ed a consentire all’autista di fermare l’automezzo. Gettatosi rapidamente all’esterno del veicolo, veniva colpito mortalmente. Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio". Ci saranno tutte le massime autorità militari, civili e religiose, la sezioni locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) per ricordare quel giovane dal sorriso radioso e sempre disponibile verso gli altri.