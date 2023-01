"Sabbia per fermare il mare, che follia. Sono tutti soldi buttati"

Sono passati molti anni, dice di non ricordare tanto bene. Ha una memoria di ferro invece la moglie, che precisa: "Era il bambino che Sofia Loren trovò lungo il Po quando venne qui a girare la donna del fiume, aveva un anno. In una ripresa l’attrice lo prende in braccio, il suo volto in realtà non si vede mai. Ma era lui". Lui, Franco Modena, 70 anni, che di mare, fiume, argini e lido di Volano conosce vita e morte. A cominciare da quel ciak si gira che ha segnato la sua storia. A girare le riprese il destino che ha fatto di lui, da quella prima prova della Loren come attrice drammatica, l’uomo del fiume

La mareggiata, cosa è successo?

"E’ successo che chi abita da sempre in questa terra tra mare e fiume non è stato ascoltato"

Cosa intende dire?

"E’ tutto molto semplice, banale, non è possibile ignorare quello che avviene da anni"

Che succede da anni?

"Continuano a riparare i danni buttando sabbia su sabbia lungo argini e nelle falle a mare. Anche un bambino capirebbe che il mare la sabbia se la mangia, scava ogni giorno, ogni mese, ogni anno. Fino a quando non rompe e allaga tutto. Questi sono soldi buttati"

Cosa non è stato fatto?

"Devono realizzare dighe come fanno ormai ovunque. Servono barriere, massicciate. Bene anche la sabbia, ma va messa in sacchi di enormi dimensioni. Questo sì è un intervento che ha un senso"

Ormai sono anni che gli stabilimenti balneari finiscono sott’acqua, che vengono spazzati via

"Anni sì, perché siamo davanti a politiche che lasciano il tempo che trovano. E’ proprio il caso di dirlo".