Sabbioni, Codrea e Quartesana Decolla il piano di rigenerazione

Entra nella fase operativa il piano di rigenerazione urbana, che nel complesso ha destinato - con fondi Pnrr - circa 20milioni di euro per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di una quindicina di immobili pubblici delle frazioni e di alcuni accessi cittadini. Sono infatti partite in questi giorni - e attualmente attive - cinque gare d’appalto inserite nel piano. Nello specifico le procedure di affidamento in essere riguardano: il nuovo accesso est alla città: per circa 964mila euro di lavori, che prevedono opere di ‘ricucitura’ urbana (per garantire maggiore osmosi tra centro e periferia) e di tutela del decoro e dell’identità storica della zona (termine per la presentazione delle offerte: 29 giugno). Inoltre sono in corso gare d’appalto per: l’ex scuola di Codrea in via Cà Bruciate, con riqualificazioni per circa 390mila euro. L’edificio risale ai primi anni del 1900, da oltre 20 anni non è più scuola, è stata sede di Circoscrizione fino a circa 10 anni fa ed attualmente è vuota (offerte fino al 27 giugno). Analogo investimento è previsto per la rinascita dell’ex scuola Sabbioni di Pescara, anch’essa in fase di affidamento lavori. L’immobile, in via Chiorboli, è utilizzato da alcune associazioni del territorio e dal centro sociale ‘Borgo del passo vecchio’ che organizza diverse attività per la comunità ed è un punto di riferimento per i residenti. Nel giardino della ex scuola è presente un’area verde attrezzata per i bambini, aperta e fruibile. È inoltre sede di seggio. Il termine per la presentazione delle offerte è il 28 giugno. È inoltre partita la gara - aperta fino al 23 giugno - per la riqualificazione strutturale dell’ex scuola di Borgo Punta di Quartesana, in via Comacchio 900. Il progetto esecutivo approvato nei giorni scorsi prevede, tra le altre cose, la: sostituzione dei solai, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento dell’accessibilità. È di questi giorni inoltre l’avvio della fase di selezione delle imprese per la progettazione e il recupero del palazzo di Marrara, detto ‘Palazzone’, antica sede comunale. L’intervento è finanziato con 3,1milioni di euro di fondi Pnrr intercettati.