Sabbioni, notte maledetta. La porta giù e gli spari. Due fratelli trucidati a guerra finita da mesi

È una notte di chiaro di luna sul Po, quella tra il 28 e il 29 agosto 1945 nel borgo di Sabbioni, a Pescara di Francolino. Un camioncino si ferma nei pressi della casa della famiglia Merli, in via Comunale 57. Scende un gruppo di individui, armati di mitra e pistola nonostante la guerra sia già finita da quattro mesi (...). Quegli sconosciuti sono tutti della polizia ausiliaria partigiana

(verosimilmente della Questura di Ferrara) e a volto scoperto, tranne uno, camuffato, che appartiene al locale Fronte della Gioventù ( il Fronte della Gioventù, costituito a Milano nel 1944, fu la più nota ed estesa organizzazione giovanile partigiana durante la lotta di Liberazione in Italia. La base ideale e programmatica venne elaborata da Eugenio Curiel, membro della direzione del Partito Comunista Italiano, che lo guidò fino alla morte).

Li attendono altri giovani del Fronte della Gioventù a volto scoperto e disarmati, che però non li seguiranno, recandosi nella vicina osteria. I nuovi arrivati picchiano forte alla porta d’ingresso e si qualificano agenti di polizia, ma, senza aspettare che qualcuno venga ad aprire, sfondano la porta e fanno irruzione. È passata da poco la mezzanotte. Frugano dappertutto, nei cassetti e nei mobili, arraffando quanto più possibile. S’impossessano di un orologio placcato oro, due anelli d’argento, tre catenine d’oro, un paio di scarpe e una somma di 50.500 lire. Giannetto Merli (23 anni, meccanico, figlio del capofamiglia Clindo Merli e di sua moglie da cui è separato), sentendo il trambusto, è sceso al pianoterra. Alcuni ‘partigiani’ lo sequestrano e gli ordinano di seguirli nella vicina osteria, così com’è, in mutande e canottiera: lui non si oppone. Altri fanno altrettanto nei confronti del padre Clindo (50 anni, meccanico agricolo, padre di cinque figli) e della sorella di costui, Cristina (53 anni, nubile, casalinga), che si rifiutano di obbedire. In quella stessa camera da letto di Clindo al primo piano, insieme a lui e alla compagna Linda Chiccoli (51 anni), sono state introdotte anche Malvina Chiccoli (18 anni, figlia di Clindo e Linda) e Cristina Merli. Clindo in particolare, intuite le intenzioni criminose degli aggressori, obietta che piuttosto di seguirli preferisce esser ucciso in casa sua. Tutti gli individui lasciano la stanza meno uno. Porta barba posticcia e occhiali da sole, molto giovane. Pronuncia solo poche parole, alterando la voce che rende innaturalmente rauca per non farsi riconoscere, ma l’accento ferrarese è riconoscibile. "Piuttosto ammazzatemi qui": il capofamiglia non fa in tempo a finire la frase che il finto barbuto, spianato il mitra, scarica una raffica contro di lui, freddandolo all’istante, e poi, scansate le due Chiccoli, punta l’arma verso Cristina e fa ancora fuoco: la donna, moribonda, spirerà durante la notte. Clindo e la sorella erano le vittime designate. Il rudimentale dispositivo della loro condanna a morte, insieme a quella di Giannetto, non era scritto in una sentenza, ma in un… biglietto. Sono le ore 24,45. Compiuto l’eccidio (...), il giovane massacratore e gli altri ‘giustizieri’ abbandonano l’abitazione, non senza prima aver caricato sul camioncino anche una bicicletta che si trovava nell’atrio. All’osteria, intanto, si sta celebrando un processo farsa, un sommario giudizio del popolo a carico di Giannetto in mutande e canottiera: alcuni ragazzi iscritti al Fronte della Gioventù di Sabbioni lo accusano di angherie in epoca fascista allo scopo di giustificare l’esecuzione capitale già decisa da giorni. Poi viene fatto uscire e salire sul cassone del camioncino dei ‘partigiani’, già pieno di persone armate (la strage in casa sua è appena avvenuta), dove nota la presenza di un compaesano a volto scoperto, Alfredo Gnudi, 38 anni, che esclama: "Adesso finalmente hai finito di tormentare i Gnudi!". Arrivati vicino al cimitero di Pescara di Francolino, lo spingono giù dal camion. Il ragazzo sente che è arrivata la fine, ma, appena vede uno di loro alzarsi e imbracciare il mitra, misurando la distanza che lo separa da un fosso che corre sul ciglio della strada, vi si butta dentro come un fulmine. La quasi contemporaneità dei due gesti – sparo e balzo nel fosso – dà agli armati l’impressione di aver liquidato anche Giannetto Merli, per cui l’autocarro riprende la sua corsa verso Ferrara. Il giovane, finito in mezzo alle spine, si alza tutto insanguinato ma miracolosamente illeso e, col favore dell’oscurità, attraverso i campi

torna a casa terrorizzato. Sparirà per qualche tempo dal paese, ospitato da parenti a Venezia. Le indagini della polizia si svolgono lente e difficili per l’omertà della popolazione e la paura dei superstiti: dopo oltre tre anni, vengono denunciate undici persone della zona che hanno avuto contatto, in quella notte di sangue, con gli sconosciuti provenienti da fuori, e che finiranno a processo per rispondere di concorso in rapina

aggravata, duplice omicidio premeditato, tentato omicidio premeditato e violazione di domicilio aggravata. Linda e Malvina Chiccoli riconoscono il diciottenne Rolando Gnudi, classe 1927, di Sabbioni (figlio di quell’Alfredo Gnudi, ora latitante, che Giannetto ha individuato

fra gli armati presenti sul camion della morte nel percorso dall’osteria al cimitero) come il finto barbuto che trucidò i fratelli Merli. Malvina, sua coetanea, lo conosce bene: sono stati compagni di scuola alle elementari per cinque anni e, avendo vissuto entrambi a Sabbioni, si vedevano tutti i giorni e hanno ballato insieme molte volte (...)

