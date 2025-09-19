‘Sabir’ incanta il Teatro comunale con eleganti coreografie

Andrà in scena domani alle 20.30, sul palco del Teatro Comunale Claudio Abbado, ’Sabir, Viaggio mediterraneo’, l’opera firmata da Mvula Sungani. Protagonista sul palco sarà l’étoile internazionale Emanuela Bianchini, accompagnata dai solisti della compagnia Mvula Sungani Physical Dance e dal compositore e polistrumentista Erasmo Petringa.

Ospitata nel Festival di Danza Contemporanea 2025 della città, Sabir è un’opera visuale e astratta, concepita per stimolare una riflessione profonda nel pubblico. Non mira a fornire risposte immediate, ma piuttosto a offrire spunti che promuovano l’idea che un’integrazione legale e sana possa essere una risorsa preziosa. Questa concezione trae ispirazione da un contesto storico di oltre mille anni fa, quando i navigatori di diverse nazioni, per comunicare nei porti del Mediterraneo, crearono una lingua franca comune: il Sabir. È proprio questo spirito di comunicazione e integrazione a guidare l’intero progetto, che si sviluppa come un racconto emozionale e simbolico sull’incontro tra popoli e culture. Sungani intreccia la storia personale della sua famiglia con le vicende migratorie di ieri e di oggi, tracciando un parallelo tra l’Italia dell’emigrazione del primo Novecento e quella contemporanea, terra di approdo e speranza per molti.

Attraverso la physical dance, linguaggio creato da Sungani e Bianchini, i quadri coreografici si fondono con la potenza interpretativa delle musiche originali, eseguite dal vivo con strumenti etnici del Sud Italia e dell’area mediterranea, mescolati sapientemente a suoni elettronici, dando vita a un suono unico e fortemente evocativo. Con Sabir, Sungani propone una riflessione sull’integrazione come ricchezza, nella convinzione che la memoria storica possa contribuire a costruire un presente più consapevole e aperto. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara (Corso Martiri della Libertà, 21)