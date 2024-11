S’accende il Natale al Parco Coletta. Torna ’Ferrara Winter Park’ tra giochi e pattinaggio sul ghiaccio

La magia del Natale ritorna per il quarto anno consecutivo al parco "Marco Coletta", ai piedi del grattacielo, con "Ferrara Winter Park" dove luminarie, giostre, spettacoli e food&drink accenderanno il grande evento. Occhi puntanti sul countdown che scandirà i secondi mancanti all’inaugurazione ufficiale di ben 20 attrazioni ed una pista di pattinaggio su ghiaccio di 30 metri prevista per sabato 23 novembre alle 18 quando, famiglie e bimbi, potranno gustare tutte le attrazioni del Natale grazie alla partnership fra amministrazione comunale, Studio Borsetti, Ferrara Tua e Faschion Eventi. "E’ una grande soddisfazione ritornare ai piedi del grattacielo - afferma Nicola Borsetti, organizzatore dell’evento - con questo grande evento partito nel 2021 quasi come una sfida e che ha saputo rinnovarsi e consolidarsi nel panorama degli eventi natalizi della città grazie anche alla partecipazione di diverse imprese del territorio. Come agenzia siamo orgogliosi di aver contribuito alla riqualificazione della zona Gad con un evento trasversale che crea interesse per famiglie e bambini". Soddisfatto anche Luca Cimarelli, presidente di Ferrara Tua, il quale ha sottolineato "come, terminata la battaglia dei numeri sul turismo, quando ci sono occasioni importanti la città risponde". Ferrara Tua, ha evidenziato Cimarelli, "quest’anno sarà impegnata in tutti gli eventi che ruotano attorno al Natale e dove Ferrara dimostra di essere una città perfetta per accogliere i tanti turisti". Gli fanno eco Luca Catter, neo presidente nazionale del Movimento spettacoli viaggianti, Alessandra Scotti di Fashion Eventi, quest’ultima impegnata nel coordinare gli spettacoli e le letture animate, laboratori e caccia al tesoro a tema per i bambini e Massimo Lorenzin di Auto Po i quali hanno sottolineato "come le aziende abbiano investito nel progetto di trasformazione del territorio in un luogo di aggregazione sociale come il parco". Grande soddisfazione per questo appuntamento con il "Ferrara Winter Park" viene anche dall’assessore comunale alla sicurezza Nicola Lodi il quale ha evidenziato come "questo evento natalizio abbia contribuito alla rinascita della zona Gad, fatta non solo di sicurezza intesa come intervento mirato delle forze dell’ordine, ma anche come investimenti in un quartiere in difficoltà. Dopo le critiche che ci sono state mosse nel primo anno dell’evento, critiche che rispediamo al mittente, è bello vedere come migliaia di famiglie vengano al Parco Coletta per fare integrazione".

Nei giorni successivi all’inaugurazione il villaggio andrà completandosi dove il divertimento continuerà fino al 6 gennaio, mentre la pista di pattinaggio e alcune aree ristoro rimarranno nel parco fino al 2 febbraio. L’ingresso al Parco Coletta è gratuito così come lo saranno le animazioni e gli spettacoli, mentre le attrazioni e le aree food&drink saranno a pagamento così come il collegamento da e per il Parco con il Trenino che farà la spola dal centro città.