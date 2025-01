Sacchi di Clara per le frazioni

E’ cominciato ieri e proseguirà martedì 28 gennaio dalle 10 alle 12 la distribuzione dei sacchi Clara nelle frazioni. Saranno distribuiti i sacchi di Clara in mater Bi per l’organico e per la plastica in tutte le frazioni, nei centri civici. Gli utenti potranno ritirare una dotazione standard di sacchi per la plastica e per l’umido in tutti i Centri di Raccolta Clara e nei giorni di apertura dello sportello utenti presso Porto Informa. In tutti i Comuni resta come sempre possibile utilizzare, per la plastica, sacchi semitrasparenti anche non marcati Clara, di colore giallo, e per l’umido qualsiasi sacchetto biodegradabile e compostabile, compresi quelli per l’ortofrutta o le shopper di negozi e supermercati. Le informazioni dettagliate sui punti di ritiro, Comune per Comune, sono disponibili sul sito www.clarambiente.it - Porta a porta - Ritiro dotazioni.