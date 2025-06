"Sacrario di Italo Balbo e busto del nipote Lino: che fine hanno fatto?"

Caro Carlino,

sul quotidiano “Il Regime Fascista” del 30 giugno 1942 si legge che Aldo Vidussoni, allora segretario del PNF, si recò a Quartesana Balbo (oggi solo Quartesana) per visitare il sacrario dedicato al

“trasvolatore”, mentre il vicesegretario si recò a Bondeno per inaugurare un busto bronzeo dedicato a Lino Balbo, nipote di Italo. Del sacrario e del busto nessuno ha più parlato. Che fine hanno fatto? Nell’ex “casa del fascio” di Ferrara erano inoltre custoditi i busti dei cosiddetti “martiri fascisti”. Si trattava di opere pregevoli, firmate da validi scultori come Ulderico Fabbri, Laerte Milani e Giuseppe Virgili. Dove sono spariti? Qualcuno se ne è appropriato? O sono stati colpevolmente distrutti? O, ancora, giacciono in qualche magazzino comunale?

Daniele Vecchi

* * *

COALIZIONE CIVICA...

MICA TANTO GIOVANE

Caro Carlino,

la nuova formazione politica Coalizione Civica si è presentata come “giovane e antifascista”. Nella foto dei big noto però Leonardo Fiorentini, apprezzabile ma stagionato personaggio, che da trent’anni e più calca la scena della politica ferrarese. Mi sembra pertanto poco adatto a far parte di una formazione che si presenta come giovane e antifascista. Antifascista sì, giovane un po’ meno... Grazie,

Paola Ferrari

* * *

TUTTE LE TRANSENNE

NEL QUARTIERE GIARDINO

Caro Carlino,

transitando in auto Via Darsena direzione Ferrovia, sotto un violento temporale e vento forte ho notato mezzi che frenavano e cambiavano improvvisamente direzione di marcia. A terra transenne trasportate in strada dalle raffiche di vento. Abitando nel quartiere Giardino giornalmente osservo le “Cento Transenne” disseminate un po’ ovunque attorno allo Stadio Paolo Mazza. Situate ai margini degli incroci stradali, sulle ciclabili, sui marciapiedi, sui bauletti erbosi, nel verde, ecc… Posizionate per motivi di sicurezza e ordine pubblico per gli incontri di calcio, queste transenne non vengono mai rimosse nemmeno durante la sosta estiva del campionato di calcio e spesso attirano l’attenzione dei malintenzionati e le ritrovi nei luoghi più impensabili, ostacolando la circolazione stradale, il transito di carrozzine o pedoni con problemi di deambulazione. Come mai a fine gara non si raggruppano alcuni punti, assicurandole tra di loro, con catene e lucchetto, come ho visto fare solo alcune volte nel passato?

Giovanni Bagni