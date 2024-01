"Sacrifici e passione, solo così vai avanti. Un mestiere difficile"

Nemmeno la pioggia ferma i fedelissimi di mele, radiccchio, patate e zucche a chilometro zero o poco più. Le bandiere Coldiretti, un bel giallo che si stacca nel grigio di una giornata un po’ uggiosa anche per gli affari, suonano come un benvenuto a fianco del portone d’ingresso dell’agrimercato di Grisù, nell’ex caserma dei vigili del fuoco banchetti e volti con i segni della levataccia all’alba. I sapori di una terra sono quasi sotto casa in via Ortigara, ormai a ridosso dello stadio. Il gusto delle tradizioni contadine sotto le insegne della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti. Storie di sacrifici e lavoro, di generazioni che si sono passate il testimone. Famiglie che ancora resistono tra filari e sbuffare di trattori che sono ogni anno più green, nei solchi 4.0. Si è alzato la mattina presto, per lui un’abitudine, Fernando Tosi che, con la moglie Morena Casari, è dietro cassette di radicchio rosso, sedano e patate. Viene da Copparo. "Abbiamo cominciato un bel po’ di anni fa a fare i mercati, spostandoci nelle piazze. Prima di me c’era mio padre Rino, che aveva il terreno, io ho dato la svolta. Produciamo cereali, ci siamo lanciati nel settore ortofrutticolo. Tanti i sacrifici, le ore di lavoro non si contano, non abbiamo più né sabato né domenica. Solo così puoi andare avanti in campagna, questi sono i tempi". Viene da Canaro, provincia di Rovigo (Veneto), un altra bancarella storica, quella di Mirco Pagliarini, azienda avicola. Sul bancone uova e fesa di pollo, ali e cosce da mettere nel forno magari non a micronde. Mirco è cresciuto tra filari di granoturco e recinti con gli animali, il suo parco giochi. Il primo volante tra le mani quello di un trattore. Serve i clienti, il sorriso che non la lascia mai, Simona Nadia Martolea. Viene dalla Romania, l’azienda per lei è stata una seconda casa. "Questo lavoro mi piace, qui ho un futuro – racconta –. Una giornata di pioggia, la gente a Ferrara si muove in bici e con un tempo del genere la due ruote resta in un angolo del garage. Ma stiamo comunque andando bene, i clienti non mancano". Difficile trovare il personale, giovani che si fanno avanti in un mondo che ha poche, semplici ed immutabili regole. "Trovare chi voglia lavorare in questo settore non è facile – racconta ancora –, bisogna svegliarsi la mattina molto presto". La passione per la campagna è dipinta sul volto di Rodolfo Bernardini e di Erika Tumiati. "Siamo fidanzati, fidanzati da 30 anni", scherzano, avvolti nei giubbotti per resistere all’umidità che nelle ossa entra fastidiosa. Anche per loro è stata una levataccia, sono partiti da Coccanile (Copparo) per portare i loro prodotti, la frutta dei campi. La frutta, un tasto dolente. "Avevamo dieci ettari di pereti – spiegano, il sorriso amaro – adesso solo un ettato. E’ inutile girarci attorno, coltivare pere non rende più, è diventato solo un costo. Abbiamo dovuto abbattere le piante, per non rimetterci. E’ così ormai da cinque anni, una scelta dolorosa per chi fa questo mestiere antico". Antico lo è davvero per loro. Il nonno si chiamava Guerino, partì dal Veneto, mise radici a Coccanile. "Aveva 50 ettari – riprende Rodolfo –, adesso ne abbiamo un centinaio". Il papà, scomparso due anni fa, si chiamava Luciano. "Io rappresento la terza generazione", scandisce le parole senza nascondere l’orgoglio. "Per andare avanti adesso ci vuole tanta passione e voglia di fare sacrifici, solo così e anche grazie all’esperienza, al sapere che accumuli negli anni riesci a far quadrare i conti, a guadagnare facendo l’agricoltore. Andiamo per i mercati, con la nostra bancarella siamo in tante piazze. Per far conoscere la bontà made in Ferrara". Da via Ortigara all’Acquedotto, da Porta Paola a piazza Libertà (Copparo). Alfieri nella scacchiera dei campi.