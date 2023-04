Sacro Vivaldi, l’abbraccio tra musica e arte

A Ferrara la musica sacra di Antonio Vivaldi dialogherà con la grande arte, attraverso alcune opere che il critico d’arte e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha scelto per l’occasione e che racconterà, durante il concerto di oggi alle 16 al teatro Comunale, in occasione della festa di San Giorgio, patrono della città. "Continua l’impresa ferrarese di dialogo con la grande musica, in particolare con quella di Antonio Vivaldi, come facemmo con due inediti lo scorso anno – spiega Vittorio Sgarbi –. Io parteciperò con l’orchestra barocca di Ferrara a un Vivaldi perenne, un Vivaldi sacro, anche se in realtà sacro non è mai, come non è mai profano. A emergere è l’anima dell’uomo, che lui interpreta con la sua musica e che io racconterò con dipinti e sculture".

Insieme a Vittorio Sgarbi, Sacro Vivaldi vedrà in scena le voci del soprano Carlotta Colombo e dell’alto Chiara Brunello. La musica del grande compositore veneziano è affidata a due importanti realtà ferraresi specializzate nel repertorio antico e barocco: l’orchestra barocca Città di Ferrara, con violino solista e concertatore Antonio Aiello, e il coro Accademia Spirito Santo, preparato da Francesco Pinamonti. La regia video è curata da Domenico Giovannini. Lo spettacolo è una produzione originale della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. Il pomeriggio si apre con il Concerto per violino in due cori per la Santissima Assunzione di Maria Vergine RV 582, Domine ad adjuvandum me e Festina RV 593, seguite da un primo viaggio nell’arte con Sgarbi e le opere di Giovanni Bellini e Rembrandt van Rijn, Francisco de Zurbaran e il Guercino, Botticelli e Annibale Carracci, solo per citarne alcuni. Seguiranno Kyrie RV 587, Concerto per archi in sol minore RV 156 e Magnificat RV 611, intervallati da altri racconti del critico d’arte, per un finale dal forte impatto emozionale che celebra insieme arte e musica.