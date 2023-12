Saggio di Natale di pattinaggio. Un successo con tribuna gremita

Un gran successo e tantissimi applausi hanno fatto eco al saggio di Natale di ASD Pattinaggio Artistico Bondeno svoltosi sabato 16 dicembre.

Una tribuna gremita di genitori, nonni e amici ha assistito ad uno spettacolo ricco ed emozionante in cui oltre 70 atleti della società, affiancati da ospiti di Polisportiva Valdagno, Polisportiva Salsese, Il Quadrifoglio Ferrara e ASD Rovigo, si sono esibiti nelle tre specialità del pattinaggio artistico, il singolo, la sola dance e i gruppi/quartetti spettacolo.

Medley ad alto contenuto tecnico portati in pista dalle agoniste si sono alternati a gioiosi e coreografici balletti messi in scena dagli atleti dei percorsi formativo e preagonistico, tra cui il gruppo Tito e Tato, pronto per partecipare al prossimo Trofeo Mariele Ventre, e il gruppo di Sermide che ha pattinato sulle note di “Grease”.

Per questa bellissima serata di festa e di auguri il consiglio direttivo dell’associazione porge i complimenti a tutti gli atleti mentre i ringraziamenti vanno ai genitori, agli allenatori e alle allenatrici, agli sponsor Lineacem e Profilplast e all’amministrazione comunale, sempre disponibile e presente a questi eventi.

re. fe.