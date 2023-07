Sagra del Balanzon Tradizioni nel piatto

Al via da domani la ‘sagra dàl Balanzon’, il gustoso punto di incontro tra le tradizioni gastronomiche emiliane – in particolare quella di Casaglia – e quelle delle province limitrofe. La specialità tornerà ad essere celebrata proprio a Casaglia in due fine settimana (da oggi a domenica e dal 21 al 23 luglio), nell’area attrezzata vicino alla chiesa di San Giacomo (che il 25 luglio celebrerà il proprio santo patrono con un’esposizione fotografica sulla storia locale nella sede della pro loco, alle ex scuole).