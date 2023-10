Sagra del Bue, ecco le donazioni

CENTO

Nella sala Zarri del Comune di Cento si è tenuta l’assemblea annuale dell’Associazione grande volontariato sociale per i bambini e la cerimonia di consegna del guadagno risultato della Sagra Del Bue 2023, alle associazioni che erano state scelte. Durante l’assemblea, la presidente Carla Resca ha elencato tutte le manifestazioni che si sono realizzate nell’anno sociale dal 1 novembre 2022 al 30 ottobre 2023: con i pacchetti di natale 2022 al Bennet sono stati dati 1.100 euro a Caritas di Renazzo, 1.000 euro all’Associazione Giulia e 400 euro a Rulli Frulli; con la Befana di Renazzo 2023 sono stati devoluti 1.000 euro per la missione in Kenya di Suor Clelia Cavicchi e 500 euro alla parrocchia renazzese infine, con le cene di carnevale si è potuto dare un altro dono da 1400 euro all’associazione Giulia. Grandissima la soddisfazione di tutti i soci presenti e grande commozione dei rappresentanti delle associazioni beneficiate.