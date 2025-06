Sagra del Cappelletto, appuntamento con la buona tavola

Pochi giorni ancora e prenderà vita l’edizione 2025 del Festa del Cappelletto di Vigarano Pieve, l’unica sagra gastronomica intitolata al cappelletto ferrarese, la prelibata pasta ripiena sempre presente sulle tavole delle feste fin dai tempi degli Estensi.

La Sagra si svolge dal 12 al 15, e dal 19 al 22 giugno in via Mantova 124 a Vigarano Pieve. 200 comodi coperti in un ambiente climatizzato, insonorizzato e senza barriere. Tra le specialità da non perdere suggeriamo i classici cappelletti in brodo di cappone oppure il richiestissimo “Tris”: tre generosi assaggi di Cappelletti al Tartufo, alla panna e al ragù preparati rigorosamente a mano. Dopo un gustoso piatto di cappelletti si consigliano la carne alla brace, cucinata al momento. Per chiudere in dolcezza potete assaggiare i dolci tipici della tradizione Ferrarese come zuppa inglese, torta tenerina o torta di tagliatelle preparati dalla massaie del comitato.

Ricca è la carta dei vini, con alcune proposte a km 0 della cantina Mattarelli.