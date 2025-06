Sagra del cappelletto e musica a Vigarano

Neanche il caldo è riuscito a fermare le centinaia di avventori che ieri sera hanno raggiunto Vigarano Pieve per le prime serate della Sagra dei Santi Pietro e Paolo. Sul palco bravissime band con un reportorio da far ballare anche le sedie, in cucina hanno lavorano i 60 volontari del comitatato Pro Civitate. Insieme hanno dato vita ad un grande spettacolo per le orecchie e per il palato.

La Sagra di Vigarano Pieve è un ricco contenitore di eventi ad ingresso gratuito con due spettacoli tutte le sere ed uno stand gastronomico pronto a soddisfare i palati più esigenti con deliziose portate della tradizione ferrarese. La festa continua stasera dalle 20 con un duo voce e pianoforte rivisitato di brani del repertorio standard jazz, soul, rock e musica sudamericana. Alla voce Serena Dominici, al pianoforte Federico Rubin. Alle 21.30 la Queen Vision Tribute Band, la grande musica interpretata dai Queen Vision per rivivere i momenti più significativi e magici dei tour dei Queen, attraverso cambi di scena, video, musica, cori, armonie e tutte le loro hit.

Domenica giornata conclusiva della festa, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19.30 con le migliori specialità della festa del cappelletto.