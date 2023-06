Sagra del cappelletto ferrarese Due weekend da non perdere

Tutto pronto per la Festa del Cappelletto di Vigarano Pieve, l’unica sagra gastronomica intitolata al cappelletto ferrarese, la prelibata pasta ripiena sempre presente sulle tavole delle feste fin dai tempi degli Estensi. La Sagra si svolge dal 15 all’18, e dal 22 al 25 giugno. La sua abituale casa è la confortevole sala parrocchiale di via Mantova 124 a Vigarano Pieve, costruita dai volontari del comitato Pro Civitatate con i proventi della festa. 200 comodi coperti in un ambiente climatizzato, insonorizzato e senza barriere. Tra le specialità da non perdere suggeriamo i classici cappelletti in brodo di cappone oppure il richiestissimo "Tris": tre generosi assaggi di cappelletti al tartufo, alla panna e al ragù preparati rigorosamente a mano. Dopo un gustoso primo di cappelletti si consiglia di assaggiare la carne alla brace, cucinata espressa, sempre cotta al punto giusto. Per chiudere in dolcezza zuppa inglese, torta tenerina, torta di tagliatelle e semifreddo mascarpone e nutella preparati dalla massaie del comitato. Ricca è la carta dei vini con alcune proposte a km 0 della cantina Mattarelli. La Festa del cappelletto utilizza solo prodotti a filiera corta e adotta una speciale politica di rispetto per l’ambiente, con la consapevolezza che solo salvaguardandolo si può continuare ad assaporare prodotti genuini che soddisfano tutti i palati. Dal 2019 la Festa del Cappelletto di Vigarano Pieve è "plastic free" i contenitori in plastica usa e getta sono stati sostituiti con prodotti al 100 % compostabili realizzati in cellulosa o amido di mais. Si può cenare alla Festa del Cappelletto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19.30. Prenotazione consigliata al 345-6890018.