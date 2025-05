Sagra del pesce azzurro e del pinzino: si mangia. Prenotazione consigliata

E’ iniziato il terzo fine settimana della “Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino” l’iniziativa ideata dall’Associazione “Nati con la Calzamaglia” di Ferrara, in collaborazione con il Centro di Promozione Sociale Rivana Garden. Ed è proprio all’interno della struttura di via Gaetano Pesci 181 che si svolge la manifestazione che avrà luogo, oltre il 23, 24, 25 maggio anche il 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno. Il venerdì e il sabato sarà possibile cenare (dalle 19) al coperto, anche in caso di pioggia (l’asporto pronto dalle 19), mentre la domenica e lunedì 2 giugno sarà servito solo il pranzo, a partire dalle 12 (compreso l’asporto). Molto importante è la prenotazione dei tavoli attraverso il numero 370/3618173.