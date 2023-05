Sagra del pesce azzurro e pinzino Allo stand ’Nati con la calzamaglia’

Presentata, ieri in Comune, la terza sagra del pesce azzurro e del pinzino 2023 organizzata al centro di promozione sociale Rivana Garden dall’associazione ‘Nati con la Calzamaglia’. All’incontro Nicola Lodi vicesindaco del Comune di Ferrara, Marco Malossi presidente dell’associazione “Nati con la Calzamaglia”, Daniele Malossi presidente e Laura Ferraresi dirigente del centro Rivana Garden.

Lodi ha ribadito il perchè della vicinanza del Comune al Centro Rivana e all’associazione “Nati con la calzamaglia: "sostenere sempre chi realizza iniziative, progetti, servizi, eventi per la popolazione". Un’attenzione importante, quindi, da parte del Comune che prossimamente si tradurrà anche in interventi di manutenzione e restyling. Lodi ha anticipato il prossimo intervento di riqualificazione su tutta l’area alle spalle del Centro Rivana, l’area un tempo riservata agli spettacoli viaggianti che troverà un’altra collocazione urbanistica: "sarà un importante novità per tutta la città che valorizzerà anche il Centro Rivana". Ed è proprio all’intero della struttura di via Gaetano Pesci 181, che si svolge la manifestazione che avrà luogo nei fine settimana del 19, 20 21 26, 27, 28 maggio e 2, 3, 4 giugno. Sarà possibile cenare (dalle 19) sia al coperto, anche in caso di pioggia, che all’aperto. Asporto pronto dalle 19. Il ricavato della manifestazione – al netto delle spese – al ‘Progetto Colibrì’ che da diversi anni vede l’Associazione aiutare l’Asp - Centro Servizi alla Persona - di Ferrara. "Aiutiamo i bambini e lo loro famiglie – afferma Marco Malossi, presidente di Nclc –. Saranno nove giorni in cui i nostri soci, assieme a quelli di Rivana, continueranno a portare in vita quella che in passato ha rappresentato un caposaldo fra le sagre della provincia, appunto il pesce azzurro". "La collaborazione con l’Associazione Nclc- dichiara Daniele Malossi, presidente del Rivana Garden – prosegue da oltre 8 anni. Nell’arco di questo tempo il nostro Centro ha vissuto un lungo periodo di stop dovuto alla pandemia. Questi ragazzi hanno saputo dare nuova linfa al Rivana, riportando tanta gente dentro la struttura di via Pesci". ð 3703618173.