Sagra del pinzino e dell’arrosticino, 15 giorni di solidarietà e gastronomia

A tavola per la solidarietà. Presentata mercoledì mattina, nella sede municipale, l’ottava edizione della sagra del pinzino e dell’arrosticino che si terrà al centro Rivana Garden, organizzato dall’associazione nati con la calzamaglia, in collaborazione con il Rivana Garden e patrocinio del Comune di Ferrara. Un appuntamento che inizierà domani, sabato 26 e domenica 27 agosto, per poi proseguire da mercoledì 30 agosto fino a domenica 10 settembre. Alla presentazione presenti l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, il presidente dell’associazione nati con la calzamaglia Marco Malossi, oltre a Laura Ferrarese (amministratore e dirigente del Centro Rivana Garden) e Chiara Zecchini (consigliere del Centro Rivana Garden e dell’associazione Nati con la Calzamaglia). "Voglio ringraziare – ha sottolineato l’assessore Cristina Coletti – l’associazione nati con la calzamaglia, il centro Rivana Garden e tutti i volontari coinvolti nell’organizzazione di questa sagra. Una manifestazione che ha anche un risvolto di grande valore sociale, poiché punta a sostenere un progetto che mi vede fortemente coinvolta, ossia il progetto Colibrì. Messo in campo già da diversi anni, questo progetto consente di offrire, tramite la collaborazione di Asp, un aiuto concreto a famiglie fragili del nostro territorio, fornendo risposte a esigenze precise". Il ricavato della sagra andrà ancora una volta al progetto ‘Colibrì’ con cui l’associazione nati con la calzamaglia da anni porta avanti, che nasce per portare aiuto e contribuire alle spese riguardanti specifici bisogni di bambini appartenenti a nuclei familiari in difficoltà. "Grazie alla stretta collaborazione con il Rivana Garden - ha aggiunto Marco Malossi - siamo in grado per l’ottavo anno consecutivo di proporre questo progetto. Crediamo infatti che il centro Rivana sia una piazza dove le persone possono incontrarsi e la sagra è una delle occasioni per farlo. Novità di quest’anno l’adozione di un sistema di allontanamento delle zanzare per rendere più piacevoli le serate al Rivana Garden, dove si potrà scegliere di cenare nel giardino oppure al coperto sotto le tensostrutture. Come sempre raccomando di telefonare sia per la prenotazione dei tavoli sia per l’asporto, che anche quest’anno mettiamo a disposizione ogni sera dalle 19 con prenotazione chiamando al 3703618173". Le peculiarità della sagra saranno i pinzini tradizionali ferraresi e gli arrosticini abruzzesi. Un’abbinata lo scorso anno che ha fruttato oltre novemila presenze.

Mario Tosatti