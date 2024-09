Sagra del pinzino e dell’arrosticino, inaugurazione con circa 60 volontari

Il taglio del nastro ha dato l’avvio alla nona edizione della ’Sagra del Pinzino e dell’Arrosticino’, diventato un appuntamento fisso ferrarese di fine estate che si contraddistingue soprattutto per solidarietà e socializzazione. L’assessore comunale Cristina Coletti, venerdì sera, ha dato simbolicamente il via alla rassegna, che si tiene al Centro Rivana Garden di via Gaetano Pesci, 181 a Ferrara. Una presenza, quella dell’assessore, che simboleggia la comunione di intenti fra l’Amministrazione Comunale, l’associazione ’Nati con la Calzamaglia’ - promotrice della sagra - e il Centro di Promozione Sociale Rivana Garden, soprattutto in tema di aiuto e vicinanza alle famiglie che necessitano di attenzioni specifiche.

"La ’Sagra del Pinzino e dell’Arrosticino’ - ha dichiarato Coletti - è molto di più di un’occasione da cogliere per ritrovarsi insieme e socializzare. Al cibo della tradizione, garanzia di benessere, si affianca infatti l’opportunità concreta di fare del bene per la propria comunità. L’intento di “Nati con la Calzamaglia”, in collaborazione con “Rivana Garden”, è destinare il ricavato delle cene all’Amministrazione Comunale, che utilizzerà i fondi in progetti mirati a sostenere nuclei famigliari e minori in condizioni di svantaggio. Quando si fa reale beneficenza ogni momento assume un valore altissimo. Un grazie a Marco Malossi, presidente di “Nati con la Calzamaglia”, a Daniele Malossi, presidente del “Rivana Garden”, e a tutti i volontari che da più di 10 anni e con immutato entusiasmo propongono alla città un’iniziativa aggregante che è sinonimo di solidarietà". Circa 60 i volontari operativi ciascuna sera, dalle 19: si prosegue oggi poi dal 28 agosto all’8 settembre. Nella scorsa edizione sono stati distribuiti pinzini per oltre una tonnellata, 40mila invece gli arrosticini preparati sia per la consumazione in loco che per l’asporto, attivo anche quest’anno sempre a partire dalle 19 in concomitanza con l’apertura serale degli stand. Numeri resi ancor più straordinari dal ricavato devoluto ad Asp, attraverso l’Amministrazione Comunale, per la gestione del progetto Colibrì. "Per anni - ha detto ancora l’assessore Coletti - anche grazie a questa iniziativa, numerosi nuclei famigliari con minori hanno potuto beneficiare di un aiuto vitale per sostenere alcuni costi molto gravosi per la loro situazione. Mi riferisco all’acquisto di occhiali da vista, alla copertura delle spese mediche, ai contributi per l’acquisto di materiale scolastico o al pagamento delle quote per l’accesso alla pratica sportiva e tanto altro. Anche quest’anno i cittadini potranno continuare ad aiutare le famiglie più bisognose attraverso la sagra". La prenotazione dei tavoli è fortemente consigliata e si può effettuare telefonando ai numeri 370.3618173 - 353.4676915. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia grazie alla possibilità di cenare al coperto.

re. fe.