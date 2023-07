‘Sagra del pollo’ partita col botto Stasera sul palco Enrico Ruggeri

Con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro, è stata inaugurata venerdì la ‘Sagra del Pollo’, la festa che animerà Formignana sino a domani sera con un ricco programma di appuntamenti. Due grandi ospiti sono attesi per queste due serate. A salire sul palco in Piazza Unità, questa sera alle 21.30, sarà un big della musica italiana: Enrico Ruggeri, assieme ai The Supersonics, per allietare il pubblico con i suoi grandi successi. Domani alle 21.30, invece, un altro volto dello spettacolo: Jo Squillo, accompagnata dalla Patty Fabbri Band, traghetterà la serata verso il gran finale affidato all’estrazione del tombolone da 5mila euro e allo spettacolo pirotecnico ad illuminare il cielo. Non mancheranno i due punti gastronomici, lo stand e il ‘Pui Pub’ che proporranno sfiziosi piatti, per la maggior parte a base di pollo. Ci saranno giochi di squadra e laboratori creativi dedicati ai più piccoli, espositori, il luna park, spettacoli con artisti di strada, presentazioni di libri e si potrà visitare la mostra di pittura dell’artista Paolo Rambelli allestita nella sala civica di viale Mari. Diverse, dunque, le occasioni di divertirsi e trascorrere una serata in allegria nel corso della manifestazione organizzata da Pro Loco Formignana con il sostegno di Avicola Artigiana e il patrocinio del Comune di Tresignana. All’inaugurazione in viale Mari di venerdì pomeriggio erano presenti il sindaco Laura Perelli, affiancato dal presidente della Pro Loco Marco Pedarzini, dal titolare di Avicola Artigiana Mauro Bersanetti, alla presenza di autorità civili e militari. A portare il saluto del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è stato l’assessore regionale Paolo Calvano. Ed è stata una partenza emozionante per la Sagra, giunta alla sua sesta edizione.